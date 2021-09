La Questura di Napoli non concede sconti e mantiene il pugno duro per chi non rispetta le regole all'interno dello Stadio Diego Armando Maradona. I tifosi dovranno fare attenzione e rispettare tutte le restrizioni nel corso di Napoli-Juventus.

Infatti, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, durante Napoli-Venezia, circa quaranta tifosi non hanno rispettato alcune regole e, di conseguenza, sono stati riconosciuti e sanzionati dalla polizia grazie alle telecamere a circuito chiuso presenti all'interno dell'impianto. Avviate otto procedure di Daspo, invece, per altrettanti ragazzi che hanno scavalcato dal settore inferiore a quello superiore della Curva B.