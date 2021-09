UFFICIALE - Chiesa salta Napoli-Juventus: il comunicato

A quarantotto ore da Napoli-Juventus, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di Federico Chiesa.

Il calciatore non sarà presente alla trasferta di Napoli. Ad ufficializzare la notizia è lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Ecco quanto riportato:

"Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli".