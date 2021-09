Vendita biglietti Napoli-Juventus, c'è un'importante novità per i tifosi

Importante novità riguardo la vendita dei biglietti del big match Napoli-Juventus. Dopo aver consentito la vendita dei tagliandi esclusivamente ai possessori di voucher e Fidelity Card, l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha cambiato idea.

Adesso, per i tifosi del Napoli l'acquisto dei biglietti sarà possibile per tutti i residenti in Campania e ai possessori di Fidelity Card. Anche il settore ospiti sarà aperto ai tifosi juventini, ma solo per i possessori della tessera del tifoso.

La vendita dei biglietti per tutti i residenti campani partirà già da oggi pomeriggio.