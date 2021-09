Volo privato organizzato da nove club europei per far rientrare i giocatori sudamericani: ecco quando torna Ospina

Solidarietà tra diversi club europei per far tornare i calciatori colombiani e cileni in tempo per il weekend di campionato. Le nove società europee, di cui cinque italiane, che hanno organizzato un volo privato per far rientrare i giocatori colombiani e cileni sono Bologna, Eintracht Francoforte, Feyenord, Fiorentina, Genk, Inter, Juventus, Napoli e Porto.

Il volo charter partirà da Barranquilla, al termine di Colombia-Cile che si disputerà all'1 di notte (ore 18 locali) tra giovedì e venerdì, e arriverà a Parigi tra le 14 e le 15 di venerdì pomeriggio. A quel punto, il portiere azzurro David Ospina lascerà il gruppo di calciatori e farà rientro a Napoli. Tra i calciatori presenti in questo volo privato c'è anche lo juventino Juan Cuadrado.