Code interminabili all'esterno del Maradona, si studia una soluzione in vista di Napoli-Juventus

Le prime due gare della stagione allo Stadio Diego Armando Maradona hanno messo a dura prova la pazienza di molti tifosi. In occasione di Napoli-Venezia e Napoli-Benevento le immagini delle file chilometriche all'esterno dello stadio hanno fatto il giro del web. Diversi supporter azzurri sono riusciti a entrare all'interno dello stadio solo a gara in corso o addirittura all'inizio del secondo tempo, perdendo gran parte dei match.

Secondo l'edizione odierna de Il Matino, il Napoli lavora a una soluzione per far sì che ciò non accada anche sabato, in occasione di Napoli-Juventus. I varchi potrebbero essere aperti anche quattro ore prima dell'inizio del match e, inoltre, ci sarò un massiccio incremento di stewards: saranno circa 450 tra donne e uomini pronti a far convogliare i tifosi all'interno dell'impianto.