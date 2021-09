De Maggio convinto: "È un pallino di De Laurentiis, prima o poi Conte vincerà lo scudetto al Napoli!"

Il giornalista Valter De Maggio, nel corso di "Radio Goal" ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso un suo desiderio per il futuro.

"Antonio Conte è un vecchio pallino del presidente Aurelio De Laurentiis. Mi auguro che Spalletti possa fare bene, ma sono sicuro che un giorno Conte verrà a Napoli per vincere".

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, poi ha aggiunto: "Fermo restando che auguriamo anche a Spalletti di vincere lo scudetto, va detto che De Laurentiis ci ha provato per ben due volte a portare Conte a Napoli, ma per motivi diversi non è stato possibile".