Udinese-Napoli e Sampdoria-Napoli, ecco a chi sarà consentita la vendita dei biglietti nel settore ospiti

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha deciso chi potrà accedere al settore ospiti per i match Udinese-Napoli, in programma lunedì 20 settembre alle ore 20:45, e Sampdoria-Napoli, in programma domenica 26 settembre alle ore 18:30.

Per motivi di ordine pubblico, la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà aperta solo ai residenti in Campania e solo con tessera del tifoso.