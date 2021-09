Ricorso Osimhen: la reazione di De Laurentiis!

Mattia Grassani, avvocato, ha lasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli dopo aver vinto il ricorso della squalifica di Osimhen. L'avvocato ha, infatti, raccontato la reazione del patron azzurro Aurelio De Laurentiis, ecco quanto dichiarato:

"Ho sentito De Laurentiis che è molto soddisfatto, credeva molto in questo esito. Ho confortato una sua ferma determinazione nel fare ricorso anche se non era così facile ed agevole. Era una posizione complessa e complicata ed era un'assoluta volontà di ADL percorrere tutti i gradi della giustizia sportiva per chiarire la posizione di Osimhen. Il gesto è stato di reazione ad una strattonata del calciatore del Venezia".