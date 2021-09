Anguissa pronto a conquistare Spalletti

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti è estremamente tentato di schierare dal primo minuto il nuovo acquisto André Zambo Anguissa sabato contro la Juventus.

Il giocatore rispecchia a pieno il mediano chiesto dal tecnico ad inizio mercato, e l'assenza di Demme, nonostante l'ottimo avvio di Lobotka, potrebbe consentirgli di mettersi subito in mostra.

L'unico problema è che Anguissa, ora in Camerun con la nazionale, tornerà giovedì sera, e conoscerà per la prima volta mister e nuovi compagni, pochissimo tempo per ambientarsi ed essere pronto per una partita così importante.