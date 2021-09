Alvino: "Fatico a parlare dell'amichevole di ieri"

Carlo Alvino, noto giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla brutta prestazione del Napoli ieri contro il Benevento. Ecco le sue parole:

"Faccio fatica a parlare della partita disputata dal Napoli ieri, forse è meglio definirlo allenamento. Non trovo il senso di organizzare e giocare questo match. Dover trovare soluzioni alternative con giocatori non di ruolo non è una soluzione. La rosa del Napoli può concorrere per il quarto posto pur avendo alcuni deficit in determinati ruoli".