Antonio Vergara ha stregato il Maradona nell'amichevole contro il Benevento. La prestazione degli uomini di Spalletti sta lasciando molto a desiderare e la partita del classe 2003 resta probabilmente l'unica nota positiva della serata. Vergara Napoli

Il suo ingresso in campo ha dato solidità e dinamismo al centrocampo azzurro. Procurandosi ben 5 falli sui primi 6 palloni toccati, Vergara ha dimostrato personalità da vendere e grandi qualità tecniche. Vergara Napoli

VERGARA NAPOLI: LA BIOGRAFIA

Antonio nasce a Frattaminore, il 16 gennaio 2003. Paese vicino a quello del capitano Lorenzo Insigne. È entrato nel settore giovanile del Napoli nel 1 luglio del 2019 e da allora ha sempre indossato la maglia azzurra. Spalletti è rimasto impressionato dalla sua qualità al punto da aggregarlo alla prima squadra.

LE CARATTERISTICHE

Antonio Vergara può agire sulla mezz'ala e come trequartista. Alto all'incirca quanto Fabian Ruiz: 1,87 cm. Nonostante la sua altezza, Vergara è molto veloce e dotato di pregievoli qualità tecniche. Nella scorsa stagione, nel campionato Primavera 2b, in 19 presenze ha realizzato 3 gol e 2 assist.

Resta da capire quanto spazio avrà ancora a dispozione il giovane talento azzurro durante questa stagione sportiva. La sensazione è che per adesso sarà difficile vederlo ancora all'opera in prima squadra, a meno che Spalletti non gli darà ancora fiducia, magari in ottica turn over.