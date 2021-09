Venerato: "Non c'è ottimismo nella faccenda Osimhen. Con Ospina il Napoli è avvantaggiato rispetto alla Juve con Cuadrado"

"Non c'è ottimismo in casa Napoli in vista del ricorso dovuto alla faccenda Osimhen, il verbale dell'arbitro non ha sicuramente aiutato. Resto convinto che il referto arbitrale è sbagliato, ora tocca all'avvocato Grassani provare a ribaltare la situazione. Ospina? Venerdì sarà a Napoli. Gli azzurri sono forse avvantaggiati rispetto alla Juve dato che il portiere colombiano rispetto a Cuadrado non è un giocatore di movimento"

