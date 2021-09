Napoli e Juve si accordano: ecco come possono tornare i due nazionali

Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del ritorno di Ospina a Napoli dopo gli impegni con la Colombia:

"Il Napoli, di comune accordo con la Juventus, sta organizzano un volo privato per far tornare Ospina e Cuadrado. ll primo dovrebbe tornare venerdì sera d essere poi in campo sabato pomeriggio contro la Juventus.

Il volo di Ospina

Il volo dovrebbe atterrare alle ore 22 a Napoli dopo aver fatto scalo in Portogallo".