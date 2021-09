Napoli-Benevento: il numero di tifosi allo stadio Maradona!

Alle 21 di questa sera andrà in onda al Maradona Napoli-Benevento, l'amichevole voluta da De Laurentiis e Vigorito che ha portato entusiasmo tra i tifosi.

Infatti, stando a quanto riferito da Sky, l'arena di Fuorigrotta in occasione di questa amichevole conterà ben 8.600 spettatori, un gran numero dopo la pandemia.

I tifosi non vedono l'ora di far rientro agli stadi ed, infatti, lo hanno dimostrato anche in occasione dell'amichevole mostrandosi sempre più pronti a tornare a riempire gli stadi. In più, il prezzo del biglietto ha anche agevolato i tifosi che hanno potuto acquistarlo al prezzo simbolico di 1,50 euro.