UFFICIALE - Diramata la lista dei convocati per il Benevento: scelti nove Primavera

Il Napoli affronta il Benevento questa sera in amichevole allo Stadio Maradona alle ore 21:00. Spalletti non avrà a disposizione i nazionali. Ecco dunque la lista dei convocati in vista del match di questa sera:

Questi i convocati azzurri: Boffelli, Idasiak, Marfella, Barba, Costa, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Juan Jesus, Zanoli, Ambrosino, Costanzo, D'Agostino, Marranzino, Mercurio, Fabian Ruiz, Vergara, Politano, Ounas, Petagna, Lozano.