Infortunio in Nazionale, il centrocampista della Juventus può saltare la sfida col Napoli

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, si infortuna con l'Uruguay nel match di questa notte contro la Bolivia, ed è stato costretto al cambio.

In bilico la sfida contro il Napoli

Le sue condizioni sono da valutare, e c'è la probabilità che possa saltare la sfida dell'11 settembre tra Napoli-Juve. Ma l'allenatore dell'Uruguay, Óscar Tabárez, crede di poterlo recuperare per il prossimo impegno nazionale:

"Non sono un medico ma ci sono stati infortuni simili in passato. Il problema è in una zona delicata (l'anca, ndr) ma se si sgonfia e viene curato correttamente non è un problema e si risolve presto. C'è speranza che possa esserci giovedì".