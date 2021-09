Formazioni Napoli-Benevento: possibile esordio per un Primavera

Questa sera il Napoli ospita il Benevento per una gara amichevole allo Stadio Diego Armando in vista del match in programma sabato contro la Juventus. Spalletti non potrà contare sui nazionali e dunque darà spazio a chi gioca meno durante la stagione.

Tra le novità, c'è la possibilità di vedere il Primavera Vergara dal primo minuto. In porta invece con ogni probabilità si alterneranno il giovane Marfella e Idasiak.

Questa la probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Vergara; Politano, Ounas, Lozano; Petagna