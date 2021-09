Fassone: "De Laurentiis undici anni fa già pensava all'autoproduzione della maglie"

Marco Fassone, ex direttore generale del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra azzurra e del prossimo match di campionato contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

"Per il Napoli sarebbe un inizio straordinario battere anche la Juventus e ritrovarsi al primo posto a punteggio pieno. I bianconeri ci hanno abituato a partenze più lente, anche se quest'anno avendo mandato via Ronaldo pare abbiano fatto un passo indietro. Nonostante tutto, a Torino vige il culto della vittoria ed è per questo che Agnelli farà di tutto per giocarsi il titolo fino alla fine".

"De Laurentiis ha dimostrato di saper fare calcio, il presidente ha saputo ricominciare alla grande dopo aver sostituito il suo allenatore. Ha da sempre l'occhio proiettato al futuro, undici anni fa già pensava all'autoproduzione della magliette. È un precursore assoluto, suppongo possa avere dei problemi iniziali ma è normale".