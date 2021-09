Svizzera-Italia, Mancini: "Inconcepibile non vincere questa partita, siamo stanchi"

Al termine del match Svizzera-Italia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai e ha espresso tutta la sua delusione per la mancata vittoria.

"Inconcepibile non vincere questa partita, avere alcune palle gol così nitide e non sfruttarle non è mai piacevole. Siamo stanchi e non abbiamo sfruttato due occasioni clamorose. Ora dobbiamo pensare alle prossime gare".