Due pareggi per Kosovo e Macedonia del Nord: 90 minuti in campo per Rrahmani ed Elmas

Nella giornata dedicata alle nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, hanno giocato anche gli azzurri Amir Rrahmani ed Eljif Elmas con, rispettivamente, Kosovo e Macedonia del Nord.

Elmas ha giocato 90 minuti nel match pareggiato per 2-2 contro l'Islanda. Tanto rammarico per lui: la Macedonia del Nord era in vantaggio di due reti e si è fatta rimontare dalle reti di Bjarnason e Gudjohnsen. Occasione sprecata per i macedoni che attualmente sono al quarto posto del Gruppo J con 8 punti: con una vittoria avrebbero superato la Romania e raggiunto l'Armenia al secondo posto.

Pareggio dal sapore diverso per Rrahmani, anche lui in campo tutto il match. Il Kosovo ha sfidato la Grecia, che era passata in vantaggio sul finire del primo tempo, grazie alla rete di Douvikas. Al 92' minuto, però, il bomber della nazionale kosovara e attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, ha trovato la rete, che ha regalato un punto alla sua squadra.