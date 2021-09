Svizzera-Italia 0-0: secondo pareggio consecutivo per gli azzurri

Da quella bellissima vittoria dell'Europeo, l'Italia non riesce più a vincere. Dopo il pareggio di mercoledì contro la Bulgaria, gli azzurri pareggiano anche contro la Svizzera. Nonostante i due pareggi, l'Italia mantiene ancora la testa della classifica del Gruppo C con 11 punti, ma la Svizzera, distante quattro punti, ha disputato due partite in meno.

La squadra allenata da Roberto Mancini ha tanto da recriminare. Nel primo tempo, Domenico Berardi ha avuto un'occasione molto ghiotta per portare gli azzurri in vantaggio, ma si è fatto ipnotizzare da Sommer nell'uno contro uno.

Ma l'occasione più importante è arrivata nella ripresa: al minuto 53', Ricardo Rodriguez ha atterrato Berardi in area di rigore e l'arbitro Del Cerro ha decretato il fallo dagli undici metri. Dal dischetto, però, Jorginho ha tirato un rigore abbastanza centrale, addirittura bloccato da Sommer.

A meno di clamorose sorprese, la sfida tra Italia e Svizzera del 12 novembre a Roma sarà un vero e proprio spareggio per la qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar.