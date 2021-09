Ospina resta in Colombia, sarà impegnato per entrambi i match di qualificazione

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, c'è una notizia in merito a David Ospina che fa sorridere i tifosi del Napoli anche se solo in parte. Il portiere della Colombia è completamente recuperato e dunque può prendere parte al match contro il Paraguay.

Il lato negativo per il club partenopeo è che Ospina resterà dunque in ritiro con la squadra affrontando sia il Paraguay domani che il Cile giovedì notte. Corsa contro il tempo dunque per esserci poi anche sabato alle 18:00 contro la Juventus.