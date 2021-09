Ospina, parla il Ct della Colombia!

Reinaldo Rueda, Ct della Colombia, ha parlato della situazione infortunati della nazionale da lui allenata, ed ha quindi affrontato il delicato discorso su Ospina.

L'allarme sembrerebbe essere rientrato, anche se non al 100% il portiere azzurro scenderà in campo con la Nazionale per la sfida contro il Paraguay.

“L’unico calciatore che resta indisponibile è Andrade, tutti gli altri sono a disposizione. Capiremo dall’ultimo allenamento chi potrà essere in campo”.

Per quanto riguarda il rientro in Italia, sia di Ospina che di Cuadrado, ecco le parole del tecnico:

“Tutti i calciatori che giocano in Europa sono in contatto quotidiano con i loro club. Noi ci auguriamo di poter concludere questo turno di qualificazioni con tutti a disposizione ma è una situazione delicata. Dobbiamo pensare anche al bene dei club, ma la Fifa è dalla nostra parte”.