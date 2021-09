Formazioni ufficiali Svizzera-Italia: Di Lorenzo e Insigne titolari!

Arriva la formazione ufficiale dell'Italia in vista dell'impegno contro la Svizzera, match valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022.

Mancini si affida al solito 4-3-3, torna titolare Giovanni Di Lorenzo, assente contro la Bulgaria. Dal primo minuto anche Insigne a far coppia con Immobile e Berardi, tridente titolare anche agli Europei contro gli svizzeri.

Ecco la formazione ufficiale:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.