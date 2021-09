Formazioni ufficiali San Marino-Polonia: la decisione su Zielinski

Questa sera andranno in scena le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar: nel Gruppo I, la Polonia sfiderà il San Marino a Serravalle. La nazionale polacca dovrebbe avere vita facile e avrà bisogno di questa vittoria per superare l'Albania e riagguantare il secondo posto in classifica.

Nella Polonia, l'azzurro Piotr Zielinski non sarà nemmeno in panchina: il centrocampista classe '94 si sta allenando ancora a parte per recuperare dall'infortunio accusato durante Napoli-Venezia. Di seguito le formazioni ufficiali.

San Marino (5-3-2): Benedettini; D'Addario, Fabbri; Brolli, Rossi, Grandoni; Lunadei, Golinucci, Mularoni; Nanni, Vitaioli. All. Varrella

Polonia (4-4-2): Szczesny; Kedziora, Helik, Piatkowski, Puchacz; Kaminski, Szymanski, Linetty, Moder; Swiderski, Lewandowski. All. Sousa