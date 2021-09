Colpo di stato in Guinea, la Fifa rinvia Guinea-Marocco: la nazionale marocchina pronta all'evacuazione

Da questa mattina in Guinea regna il caos: nella capitale Conakry, l'esercito ha tentato un colpo di stato. In mattinata, le strade erano piene di comandi militari e il suono delle sparatorie risuonava per tutta la città. Nel pomeriggio, invece, è stato comunicato l'arresto del presidente Alpha Condé da parte dei reparti speciali dell'esercito.

Nel caos di Conakry è presente anche la nazionale di calcio marocchina. Infatti, il Marocco avrebbe dovuto sfidare la Guinea domani alle 18 in una gara valida per le qualificazioni ai mondiali di Qatar. Fortunatamente, la squadra si trovava in un albergo in periferia e sono tutti fuori pericolo. La partita Guinea-Marocco è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi e la federcalcio marocchina ha organizzato un volo per evacuare la nazionale.

Tra i calciatori arocchini presenti in nazionale ci sono anche i due giocatori della Fiorentina, Youssef Maleh e Sofyan Amrabat, oltre l'ex Inter, Achraf Hakimi.