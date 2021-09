Clamoroso in Sud America, sospesa Brasile-Argentina: il motivo

Il tanto atteso big match Brasile-Argentina, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, è stato sospeso dopo pochi minuti dal calcio d'inizio. L'Agenzia sanitaria brasiliana, infatti, aveva chiesto la quarantena per i calciatori provenienti dall'Inghilterra: si tratta di Emiliano Martinez ed Emiliano Buendia dell'Aston Villa e Cristian Romero e Giovanni Lo Celso del Tottenham.

I quattro giocatori però erano regolarmente in campo e le autorità sanitarie locali hanno fatto irruzione sul terreno di gioco e hanno chiesto di farli uscire dal paese. La nazionale argentina è rientrata negli spogliatoi e ha deciso di non ritornare in campo. Una situazione caotica che difficilmente si risolverà in poco tempo.

La CONMEBOL ha ufficialmente sospeso la partita: la decisione è stata presa dall'arbitro del match.

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021