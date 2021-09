Anguissa, ecco quando esordirà

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sull'esordio del nuovo acquisto André Zambo Anguissa.

Il camerunese dovrebbe giocare già contro la Juventus nella sfida di sabato al Maradona.

Il nuovo numero 99 del Napoli è pronto per questa nuova avventura, dopo aver solcato campi di Liga, Ligue 1 e Premier League, non ci poteva essere partita migliore per esordire in Serie A.

Anguissa ancora non ha avuto il tempo di ambientarsi a Napoli, essendo partito immediatamente con la nazionale del Camerun, tornerà tra giovedì e venerdì, giusto in tempo per la partita.