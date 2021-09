Venerato: "Il Napoli non ingaggerà Mirante! Con la Juve giocherà Ospina"

Il giornalista RAI, ed esperto di mercato, Ciro Venerato è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla situazione portieri in casa Napoli, le condizioni di Ospina e le voci sul possibile arrivo di Mirante. Queste le sue dichiarazioni:

"In porta con la Juve giocherà Ospina, il Napoli non ha tutti questi dubbi di cui si sente parlare in giro. Ancora è da definire il giorno d'arrivo, dipenderà anche dalla stessa federazione colombiana, potrebbe anche arrivare qualche giorno prima".

"I rispettivi staff medici si sono parlati, l’unico dubbio rimane, appunto, la tempistica dell’arrivo. Probabilmente arriverà insieme a Cuadrado, andranno insieme verso Napoli per poi raggiungere le rispettive squadre".



"Napoli-Mirante? Non se ne farà niente, smentite secche da entrambe le parti. Il ragazzo preferirebbe ripartire da un club di più basso livello, per avere più spazio, rispetto a fare il secondo/terzo. Rispetto ad agosto scorso il Napoli va circa 15 milioni in meno di monte ingaggi, non c’è mai stata intenzione di prendere uno svincolato, specie un portiere d’esperienza come Mirante".

"Con un ragazzino tra i pali come secondo sarebbe anche potuto succedere, ma con uno come Ospina non c’è né la necessità né la disponibilità economica. Mi ricorda tanto Pepe Reina!"