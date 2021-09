Trattativa Ribery-Salernitana ai dettagli: ecco quando arriverà a Salerno

Secondo il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca di Marzio, Franck Ribery avrebbe dato l'ok di massima per il trasferimento alla Salernitana.

L'attaccante 38enne è svincolato, reduce dall'esperienza biennale con la Fiorentina. In viola l'ex Bayern e Marsiglia ha messo a referto 5 gol e 9 assist in 50 presenze, vincendo anche il premio di miglior giocatore della Serie A nel mese di Settembre 2019.

Per lui pronto un contratto annuale con opzione per il secondo da circa un milione e mezzo, bonus inclusi. Battuta la concorrenza del Verona e di altre squadre estere, europee e non. Decisiva la volontà del francese, che voleva continuare in Serie A.

Il giocatore è partita per Monaco di Baviera per stare con la sua famiglia e fare il punto definitivo della situazione, anche se la decisione è ormai stata presa. L'intenzione è quella di aspettare la fine del weekend e di farlo arrivare lunedì mattina a Salerno per svolgere le visite mediche.

