Spalletti concede due giorni di riposo alla squadra, lunedì c'è l'amichevole con il Benevento!

Luciano Spalletti ha concesso due giorni di riposo per i superstiti delle proprie nazionali. È stato la stessa società del Napoli a riportare la notizia sul proprio sito web ufficiale.

Gli allenamenti riprenderanno lunedì all'SSC Napoli Konami Training Center. In serata c'è poi in programma l'amichevole con il Benevento allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico toscano la sfrutterà per dare minutaggio alle numerose seconde linee, ma non solo, rimaste a Castel Volturno