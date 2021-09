Possibile nuovo ruolo per Insigne nella Nazionale di Mancini

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul "nodo" centravanti nell'Italia. Non è certo una novità per Roberto Mancini, che anche durante l'Europeo vinto ha cercato tante soluzioni diverse, soprattutto a partita in corso.

Se Ciro Immobile dovesse non convincere del tutto anche domani sera con la Svizzera, così come ha fatto all'Europeo, potrebbe perdere il posto da titolare.

Tra le opzioni vagliata dal c.t. c'è anche quella di schierare uno tra Insigne o Bernardeschi come falso nove, entrambi già provati nella posizione, a partita in corso, durante l'Europeo. Le altre opzioni, in assenza del Gallo Belotti, sono quelle di Raspadori e Moise Kean. Il primo più un centravanti di manovra, il secondo più potente e da area di rigore.