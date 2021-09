Ospina sarà regolarmente in campo contro la Juve: è arrivata la mossa del Napoli

Ottime notizie per il Napoli, almeno secondo quanto riportato dall'edizione online della Gazzetta dello Sport. David Ospina sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida con la Juventus.

Ospina, smaltita la botta alla coscia, sarà regolarmente in campo con la Colombia per le sfide con Paraguay e Chile. Il Napoli però, insieme ad altri club, ha organizzato un volo charter che porterà Ospina direttamente in Portogallo al termine del match. Con lui ci saranno una decina di altri calciatori che militano in Europa, tra cui il rivale Juan Cuadrado, che dovrebbe giocare con la Juventus proprio contro il Napoli.