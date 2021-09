Nazionale, Mancini perde un altro calciatore per un problema fisico!

Dopo Alex Meret e Andrea Belotti, anche Gianluca Mancini ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per un problema fisico. Secondo quanto riferito da SkySport24, il difensore della Roma non seguirà quindi i compagni per la trasferta in Svizzera di domani sera e non ci sarà neanche per il seguente impegno contro la Lituania.

Da quanto filtrato si tratta di un'esclusione precauzionale in seguito ad un'infiammazione sotto il piede destro. Il 25enne rientrerà a Roma, dove lo aspettano delle cure specifiche e del riposo.