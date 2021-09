Dal Parma arrivano brutte notizie per Sepe: l'ha detto il direttore sportivo

Javier Ribalta, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Parmalive.com parlando anche dell'ex portiere del Napoli Luigi Sepe. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Nel Parma ci sono alcuni calciatori che non sono all'interno dei piani, come Sepe, Sprocati, Iacoponi e Siligardi. Sono dei bravissimi ragazzi oltre che grandi professionisti e grandi calciatori, ma in questo momento difficilmente faranno parte del progetto”.