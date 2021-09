Auriemma: "De Laurentiis fa bene ad aspettare con Insigne, il capitano sta aspettando per un motivo"

Il futuro di Lorenzo Insigne rimane ancora un mistero. Le trattative tra lui e Aurelio De Laurentiis, patron dei partenopei, vanno avanti da tutta l'estate, ma non sembra che la forbice si stia stringendo. In questo momento non è un priorità della dirigenza, che aspetterà l'evolversi della situazione e della stagione.

Raffaele Auriemma, sul proprio profilo YouTube, ha fatto il punto della situazione e ha dato la sua opinione riguardo le mosse del presidente. Di seguito le sue parole:

"Sono certo che se dovesse esserci un punto d’incontro, le parti lo troveranno. Fa bene De Laurentiis a non incontrare Insigne adesso, perché c’è troppa attenzione e forse anche tensione. Lasciamo sbollire. Arriviamo a dicembre, poi si vede e si capirà".

"Secondo me Insigne, essendo un calciatore che ha mercato, aspetterà fino alla fine per capire se il Napoli tornerà in Champions League. Con il ritorno nella massima competizione europea probabilmente le due parti potrebbero trovare un'intesa".