TicketOne, il responsabile: "Bloccato settore ospiti per Napoli-Juve, ecco quanti tifosi ci saranno"

Amedeo Bardelli, responsabile dell'area sport di TicketOne, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. L'argomento di discussione è ovviamente stata la vendita dei biglietti per la sfida tra Napoli e Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Biglietti Napoli-Juventus sbloccati? E’ arrivato un comunicato da parte dell’Osservatorio al Napoli che spiegava di poter procedere alla vendita con Fidelity Card. Ci sarà una prima fase di vendita in cui gli ex abbonati potranno acquistare in priorità un biglietto. Invece in una seconda fase la vendita sarà aperta a tutti quelli che hanno una Fidelity Card che potranno acquistare 2 biglietti. Questa vendita però è riservata solo ai tifosi del Napoli, viene bloccato totalmente il settore ospiti. Ieri un tifoso della Juventus poteva tranquillamente prendere un biglietto, andando in tutto lo stadio perché la vendita era aperta. Nel momento stesso in cui l’Osservatorio ha deciso la restrizione di riservare la vendita ai possessori di Fidelity Card solo quelli potranno partecipare alla vendita.

Una partita di questo tipo è in linea con le partite di questo tipo in altri impianti a livello di prezzo. Il Napoli con la metà della capienza ha sicuramente in questa una delle partite clou, quindi per gli azzurri è il top. E’ come se fosse un Milan-Juventus o un Inter-Juventus, i prezzi si adeguano a questo. Poi ci sono altri prezzi per partite con un valore minore. E i prezzi li fa il mercato, rendiamoci conto.

I 27.000 saranno venduti tutti? Secondo la pressione che abbiamo visto sul nostro sito prima della vendita ci sono state tantissime connessioni, quindi suppongo ci sarà una fortissima richiesta. Conterei di esaurire a metà della prossima settimana”.