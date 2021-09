Reynolds: "Napoli è molto bella, mi farò portare al Maradona, ma non ho timore di giocare lì"

Il terzino destro della Roma Bryan Reynolds era a Napoli. No, non si tratta di un indizio di mercato. Reynolds è stato a Napoli per seguire la International Swimming League ed ha commentato la sua prima visita in città al Corriere dello Sport.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"È la prima volta che vengo qui, giusto il tempo di visitare il lungomare e poi siamo venuti subito in piscina. La città è molto bella, mi farò portare allo Stadio Maradona. Non ho timore di giocare lì, è il mio lavoro. Spero di fare molto bene questa stagione con la Roma".