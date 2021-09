Nessun "caso Di Lorenzo" con l'Italia: ecco cosa filtra dalla Nazionale

Come riferito in diretta da Radio Kiss Kiss Napoli, non c'è alcun caso relativo a Giovanni Di Lorenzo con l'Italia.

Nonostante l'esclusione con la Bulgaria, il commissario tecnico Roberto Mancini ha l'intenzione di sfruttarlo nelle prossime gare in azzurro.

Non è esattamente un'ottima notizia per il Napoli, visto che potrebbe tornare più affaticato del previsto in vista della sfida contro la Juventus.