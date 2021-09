Il Napoli non può comprare un portiere svincolato per sopperire all'assenza di Meret

Il noto giornalista napoletano Umberto Chiariello ci ha tenuto a chiarire la situazione riguardante l'acquisto di un portiere svincolato per sopperire all'assenza di Meret e alle difficoltà legate ad Ospina.

Come chiarito dal giornalista, il Napoli non può acquistare un portiere dagli svincolati, a meno che non sia un portiere proveniente dal vivaio azzurro. Ciò è dovuto alle regole della Serie A per l'inserimento nella lista.

Di seguito il post:

"MA QUALE PORTIERE SVINCOLATO! Prima di parlare dovete conoscere le regole. IL NAPOLI NON PUÒ PRENDERE NESSUN PORTIERE SVINCOLATO SE NON PROVENIENTE DAL VIVAIO. Gli slot sono tutti pieni tranne i formati in casa. I 4 italiani ci sono già ed anzi il quinto è inserito nella lista degli OVER che non può superare le 17 unità che sono tutte piene".

"Il Napoli per prendere un terzo portiere avrebbe dovuto tagliare Malcuit o Ghoulam oppure vendere uno tra Ounas e Petagna. L’unico slot libero è quello di portieri provenienti dal vivaio come SEPE che dovrebbe rescindere col Parma e firmare con noi per fare il terzo (ipotesi impossibile)! E comunque Sepe non potrebbe giocare adesso ma solo a gennaio, come mi fanno notare, avendo già iniziato la stagione. Quindi prima di parlare - ribadisco - imparate le regole".

"Però in calce una critica va fatta al Napoli e pure forte: non so a cosa serva Malcuit ma un terzo portiere tipo Mirante ci voleva eccome visto che Contini non poteva più rimanere a minutaggio zero e soprattutto Marfella è palesemente inadeguato".