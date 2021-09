Alex Meret è atteso a Castel Volturno: il motivo

Come riportato in diretta da Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Napoli, Alex Meret è atteso all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Il portiere azzurro sosterrà lì alcune visite mediche per valutare l'entità della frattura e stabilire dunque con maggiore precisione i tempi di recupero. Al momento le voci che si rincorrono parlano di uno stop compreso tra un mese e i quaranta giorni.