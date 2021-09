Buone notizie per Zielinski, potrà tornare presto: spunta la data del rientro

Potrebbero arrivare presto buone notizie sul fronte rientri per Piotr Zielinski, che si è infortunato dopo 35' nella gara col Venezia, alla prima giornata di Serie A. Il trequartista polacco potrebbe tornare prima del previsto a disposizione del Napoli e di Luciano Spalletti ma anche della sua stessa Nazionale.

Infatti, in base a quanto fatto notare da Tuttosport quest'oggi, Zielinski è stato convocato dalla Polonia per le gare di qualificazione ai Mondiali anche per essere seguito dallo staff medico della sua nazionale. Questo perché ci sarebbe la possibilità non di averlo nella gara di stasera contro l'Albania ma almeno domenica 5 contro il San Marino, quantomeno per una frazione di gara.