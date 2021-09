Buone notizie per Luciano Spalletti: potrà essere convocato per Napoli-Juventus

Nonostante il caso Ospina delle ultime ore e su quale portiere giocherà in Napoli-Juventus sabato 11 settembre alle ore 18, arrivano ottime indicazioni dall'ultimo allenamento tenuto da Luciano Spalletti e dal suo staff.

Infatti, sia Faouzi Ghoulam che Dries Mertens hanno svolto tutta la seduta di allenamento pomeridiano nella giornata di ieri, 1° settembre. Questo è un indicatore importante in ottica di una convocazione per il super match della terza giornata di Serie A. Secondo Tuttosport, però, solo il belga ha davvero chance di essere convocato per la gara e non l'algerino. I prossimi giorni sapranno dare indicazioni migliori.