Si prospetta una corsa perdifiato per avere Ospina in tempo per Napoli-Juve: il piano

Emergenza in porta per una gara decisiva come Napoli-Juventus. Subito, alla terza giornata, uno scontro decisivo che però sarà segnato da un problema tra i pali. Alex Meret si è infortunato con la Nazionale, mentre il colombiano David Ospina è in Sudamerica per il suo terzetto di sfide. C'è la possibilità che salti l'ultima di queste tre, che si giocherà il 9 in casa a Baranquilla contro il Cile, per farlo tornare prima.

Tra il Napoli e la Colombia dovrà scendere in campo la diplomazia, dunque. Intanto, il Corriere dello Sport ha precisato l'idea del club azzurro per riportare subito Ospina in Italia e non andare a giocare Napoli-Juve con il terzo portiere (Marfella, ndr): "In prospettiva è in agenda una vera è propria maratona e anzi una corsa perdifiato: il Napoli dovrà organizzare un piano voli tale da garantirne il rientro in Italia venerdì 10, a poche ore dalla partita con la Juve in programma alle 18 del sabato 11 al Maradona".