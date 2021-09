Contestazione Juve: i tifosi contro Agnelli!

Momento nero per la Juventus, avvio frenato in campionato con appena un punto in due giornate ed un mercato di sacrifici importanti e pochi colpi in entrata. Situazione dunque delicata in casa Juve e al ritorno in campo c'è il Napoli.

La tifoseria bianconera è delusa dalla squadra, sia per il cammino in campionato che per il mercato, con l’addio di Ronaldo che ha ulteriormente spiazzato i tifosi. Questi ultimi non nascondono la loro delusione, infatti come riportato dall’Ansa, ieri sera sono apparsi due striscioni di contestazione fuori lo Stadium.

Il primo recita questa frase: “Squadra distrutta e uno stadio salotto.. Agnelli e Pairetto disastro perfetto”.

Mentre il secondo “Ovunque tamburi e striscioni!! All’Allianz burattini e figure da cogli..i”.