Petagna, ecco perché è rimasto al Napoli

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha raccontato un retroscena sugli ultimi giorni di mercato relativo ad Andrea Petagna.

Il calciatore aveva ormai l'accordo con la Sampdoria, dove avrebbe anche guadagnato 400 mila euro in più, ma l'appoggio di mister Spalletti e soprattutto i continui messaggi di stima e affetto ricevuti da tutti i compagni di squadra hanno fatto cambiare idea all'attaccante ex Spal.

Andrea Petagna resterà al Napoli, pronto a giocarsi le sue carte ogni volta che verrà chiamato in causa. Dovrà sfruttare l'assenza di Osimhen, quando sarà in Coppa d'Africa e una condizione non ottima di Dries Mertens.