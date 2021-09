Napoli-Juventus, al via da domani la vendita dei biglietti! Orari, prezzi e modalità d'acquisto

Come riportato dal Napoli sul proprio sito ufficiale, da domani aprirà la vendita dei biglietti per assistere a Napoli-Juventus, big match della terza giornata di campionato che si disputerà l’11 settembre 2021 (alle ore 18.00) presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I tagliandi saranno posti in vendita a partire dalle ore 12 di domani, giovedì 2 settembre 2021.

I prezzi dei biglietti varieranno, ovviamente, a seconda del settore dello stadio. I più cari saranno i posti in Tribuna Posillipo, dove il costo del singolo ingresso sarà di €120,00. In Tribuna Nisida si scende sui €100,00, arrivando ai Distinti ad €80,00 e alle Curve a €50,00. Per la Tribuna Family, invece, il costo sarà di €20,00 per gli adulti e di €5,00 per gli under 12.

Come noto, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Segue nel comunicato:

"Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo quattro tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà necessario stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno recarsi presso i punti vendita abilitati oppure collegarsi all'apposito link. Anche per la vendita libera sarà possibile acquistare i tagliandi presso tutti punti vendita abilitati Ticketone.

Per accedere all’impianto, gli spettatori dovranno obbligatoriamente essere muniti della certificazione verde o Green Pass; tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni. Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e rispettare il posto assegnato. Agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dello stadio."