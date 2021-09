Rinnovo Mertens, la situazione

Dries Mertens e il Napoli, una meravigliosa storia d'amore. Il legame che ha costruito il belga con la città e il club è ormai cosa rara, considerando soprattutto che si sta parlando di un giocatore straniero.

Mertens è arrivato a Napoli ormai otto anni fa, nell'estate del 2013, dal PSV, per 9.5 milioni di euro.

Il contratto rinnovato un anno fa è in scadenza alla fine di questa stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, c'era un accordo per far terminare la carriera dell'attaccante azzurro al Napoli, ma le cose sono cambiate. Affinché si possa parlare di rinnovo, servirà una buona stagione per sedersi insieme alla dirigenza e intavolare una trattativa.