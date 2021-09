Manolas rimasto in azzurro grazie ad una persona

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna, è stato fondamentale mantenere tutti i big, in particolare Manolas è stato molto vicino all'Olympiakos durante il mese di agosto.

Ad aver svolto un ruolo chiave per la permanenza finale del greco, è stato Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano ha fatto da mediatore tra le parti, dirigenza e giocatore, per convincere Manolas a credere nel progetto Napoli e nella sua importanza all'interno di esso.