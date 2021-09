Liverani: "Il Napoli è tra le quattro favorite, Spalletti tecnico di valore"

Fabio Liverani, senza panchina dopo l'ultima esperienza al Parma, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui parla di quattro sorelle, non sette, in lizza per lo scudetto, tra queste c'è anche il Napoli:

"La sua griglia? Per lo scudetto: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta. Vedo il Milan come il grande intruso. Ma tutto si deciderà tra marzo, aprile e maggio".

"Spiegazioni? L’Inter ha tenuto un livello alto. Ha perso due assoluti big, ma ha mantenuto la qualità e la sua grande competitività. Senza, peraltro, cambiare in alcuni reparti. La Juve c’è sempre, ha una rosa ampia e forte".

"Il Napoli ha tenuto tutti i giocatori migliori, e li ha affidati a un tecnico di valore come Spalletti".

"L’Atalanta pure lei ha mantenuto la rosa buona che aveva. Le coppe giocano per tutti un ruolo molto importante".

"Roma? Ha preso un grande allenatore e credo che Abraham sia davvero un ottimo investimento".